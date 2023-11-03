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        Haberler Gündem Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçları açıklandı! MARBL kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek?

        Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçları açıklandı! MARBL kaç lot verdi?

        2-3 Kasım tarihleri arasında talep toplayan Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçları açıklandı. 10,97 TL fiyat ile talep toplayan Tureks Turunç halka arz büyüklüğü 676.971.252 TL olarak açıklandı. Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, lot dağıtım sayıları ve borsada işlem göreceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 'MARBL' hisse adıyla borsada işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 19:50 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:50
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        • 1

          Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, lot dağıtım sayıları ve hissenin borsada işlem göreceği tarih yatırımcılar tarafından araştırılmaya başladı. 27 Ekim tarihinde SPK tarafından onaylanan şirket hatırlanacağı gibi 2-3 Kasım tarihleri arasında talep toplamıştı. Peki, "Tureks Turunç Madencilik kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçları...

        • 2

          TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI

          Tureks Turunç Madencilik halka arzında böylece toplamda 58.976.404 TL nominal değerli paylar, 10,97 TL sabit fiyattan satılacak. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak.

        • 3

          TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK KAÇ LOT DAĞITTI?

          Tureks Turunç Madencilik (MARBL) 3 Kasım 2023 günü saat 18.30’da 22 lot hisse katılımcıların hesabına yansıdı.

        • 4

          TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Tureks Turunç Madencilik'in önümüzdeki günlerde borsada işlem görmesi bekleniyor.

        • 5

          TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZI DETAYLARI

          Tureks Turunç Madencilik, halka arz yoluyla 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş’nin mevcut ortaklarından Mehmet Münir Turunç’un sahip olduğu 4.095.949 TL, Osman Cavit Turunç’un sahip olduğu 4.095.949 TL, Seher Artemiz Akyatan’ın sahip olduğu 1.365.316 TL ve Zühtü Akyatan’ın sahip olduğu 819.190 TL nominal değerli (D) grubu paylar olmak üzere toplam 10.376.404 TL nominal değerli (D) grubu paylar da satışa sunuldu.

          TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama işlemleri 2-3 Kasım günlerinde gerçekleştirildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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