TUREB Başkanı Tural, turistleri gaspçılardan koruyan rehberi kutladı:

Tural, yaptığı yazılı açıklamada, Rus asıllı ABD'li bir ailenin turist rehberi İlariya Acar eşliğinde İstanbul Beyoğlu'nu gezdiği sırada saldırıya uğradıklarını aktardı.
Rehber Acar'ın gasp girişiminde bulunan saldırganlara karşı koyduğunu, başarılı olamayacaklarını anlayan şüphelilerin, yere düşen telefonlarını da geride bırakıp kaçtılarını belirten Tural, "Kahraman rehberimizle gurur duyuyoruz. Her platformda dile getirdiğim gibi bizim turist rehberlerimiz dünyanın en iyi turist rehberleridir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin şimdiye kadar her daim güvenli ve güvenilir bir turizm destinasyonu olduğunun altını çizen Tural, "Bundan sonra da böyle olmaya devam etmesi için çaba gösteren meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Lisanslı turist rehberinin önemi bu olayda bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yerli ya da yabancı fark etmeksizin bütün misafirlerimizin lisanslı turist rehberleri ile gezilerini gerçekleştirmesi gerekliliğinin en önemli göstergelerinden biri de bu vukuat oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamada, olaya ilişkin bilgi veren rehber Acar da şunları kaydetti:
"Gasbı önleme refleksiyle hareket ettim. Onları korumak istedim. Şüphelilerin elinde kesici ya da yaralayıcı bir madde olabileceği hiç aklıma gelmedi. Aynı şey bir daha olsa hiç düşünmeden yine önlemek için uğraşırım. Çünkü ülkemiz misafirperverliliğiyle tanınıyor. Biz rehberiz, Türkiye'nin yüzüyüz. Türkiye yanlış tanıtılmamalı. Misafirlerimiz bizim için çok önemli."
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