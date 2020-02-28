Turcas tan KAP a yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, s\u00f6zle\u015fme uyar\u0131nca,\u00a0ruhsat sahas\u0131ndaki arama ruhsat\u0131 kullan\u0131m hakk\u0131n\u0131n y\u00fczde 50 sinin\u00a0 Perenco ya devredilmesinin \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.\u00a0 A\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Perenco operat\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcnde yap\u0131lmas\u0131 planlanan\u00a0testlerin ba\u015far\u0131l\u0131 ve petrol \u00fcretimine elveri\u015fli olmas\u0131 halinde\u00a0yap\u0131lacak yat\u0131r\u0131mlar\u0131n 3 milyon dolara kadar olan k\u0131sm\u0131 Perenco taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanacak; bu tutar\u0131n \u00fczerinde yap\u0131lacak\u00a0harcamalar her iki taraf\u0131n ruhsattaki pay\u0131 oran\u0131nda olacak. A\u00e7\u0131klamada, arama ruhsat\u0131 kullan\u0131m hakk\u0131 tesisinin sa\u011flanmas\u0131 i\u00e7in Maden ve Petrol \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ne gerekli ba\u015fvurunun yap\u0131laca\u011f\u0131 belirtildi.