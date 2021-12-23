Turcas, Kuyucak hisselerini Fransızlara satıyor

Turcas Petrol, Fransa menşeli halka açık bir enerji şirketi olan Albioma SA (“Albioma”) ile Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. (“TKJ”)’de %100 oranında sahibi olduğu hisselerinin tamamının satışına ilişkin bir Hisse Alım Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzaladı.
Söz konusu hisse devir işlemi, başta düzenleyici kuruluşların işleme vereceği izin ve TKJ’nin Kreditör Bankası’nın hisse devrine ilişkin onayı olmak üzere sözleşmede belirtilen ön şartların tamamlanmasına tabi olacak.
Turcas Petrol CEO’su Batu Aksoy, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik A.Ş’nin başarısının, Avrupa merkezli global bir enerji üreticisi tarafından ilgi görmesi şirketimiz için mutluluk verici. Geçmişten günümüze, alanında lider birçok küresel enerji şirketiyle sayısı onları geçen stratejik ortaklık, ortak girişim yatırımı, birleşme, devralma ve/veya satış işlemine imza attık. Gerçekleştirmekte olduğumuz bu işlem ile ülkemizin ekonomik potansiyeline olan güvenin öne çıkarılmasına, Türkiye’ye uzun vadeli ve doğrudan yabancı sermaye yatırımı getirilmesine ve dünyada ilk dört içinde yer alan ülkemiz jeotermal enerji kaynaklarının ilave yatırımlarla katma değere dönüştürülecek olmasına vesile olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Finansal borçluluğumuzu kayda değer şekilde azaltarak bilançomuzu ve sermaye yapımızı güçlendirmeye, çeşitlendirilmiş yatırım portföyümüzü oluşturan; sektörlerinin öncü oyuncusu konumundaki iştiraklerimizin kâr ederek büyümelerine odaklanmaya, her daim yeni yatırım fırsatlarını gözetmeye ve hissedarlarımıza temettü dağıtma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.”
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