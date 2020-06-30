TÜRASAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine atama kararı Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Aziz Aksoy atandı.

Söz konusu atama 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.