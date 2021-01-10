Turanlı’nın fabrikası icradan satılık

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan geri kazanım fabrikası 17 milyon 590 bin TL 7 kuruşa icradan satışa çıkarılıyor. Taşyapı'nın sahibi Emrullah Turanlı'nın kurucusu olduğu, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan geri kazanım fabrikası, Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi San. ve Tic. A.Ş isimli firmaya ait fabrika binası ve müştemilat yapılarından meydana geliyor.
TESİS, MAKİNE VE EKİPMANLARI İLE BİRLİKTE SATILACAK
5 bin 100 metrekare yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde kayıtlı tesis idari bina, biodizel üretim binası, buhar kazan binası, atık boşaltma alanı, arıtma binası ve saha betonundan oluşuyor. Makine ve ekipmanları ile birlikte satılacak tesis Dilovası Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alıyor. Çevresinde yoğun olarak fabrika binaları ve jeolojik depo binaları bulunuyor. Gebze’de yapılacak satış için ilk tarih 3 Mart, muhammen bedel 17 milyon 590 bin TL 7 kuruş.
İnternet ssitesinde yer alan bilgilere göre Emrullah Turanlı tarafından 2012 yılında kurulan Deha Biodizel A.Ş ülke genelinde bitkisel atık yağları topluyor. Deha Biodizel'in Türkiye genelinde 20'den fazla lisanslı ara depolama tesisi bulunuyor. Şirketin Kartepe’deki TBE biodizel fabrikası da bitkisel atık yağlardan biodizel üretiyor.
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