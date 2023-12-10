Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Turabi Survivor'a katılacak mı? Acun Ilıcalı açıkladı: Turabi Survivor 2024 kadrosunda var mı?

        Turabi Survivor'a katılacak mı, son durum ne oldu?

        Survivor 2024 All Star kadrosu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu akşam TV8'de "Survivor All Star Takımlar Belli Oluyor" programı ile mücadele edecek isimler netlik kazanacak. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yarışmaya katılacak isimleri tek tek paylaşırken o kareler arasında Turabi Çamkıran'da yer almıştı. İşte "Turabi Survivor 2024 kadrosunda var mı?" sorusunun yanıtı ile Survivor 2024 kadrosunda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 18:36 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Survivor 2024 kadrosu netleşiyor. Sağlık sorunları nedeniyle yarışmada yer alamayacağını söyleyen Turabi'nin son Acun Ilıcalı paylaşımında yer alması "Turabi Survivor'a katılacak mı?" sorularını beraberinde getirdi. Peki Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak, bu sene Turabi Çamkıran Survivor'da var mı? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

        • 2

          TURABİ ÇAMKIRAN SURVİVOR ALL STAR'DA YER ALACAK MI?

          Acun Ilıcalı Survivor All Star kadrosuyla buluştu ve herkesi tek tek paylaştı.

          All Star kadrosunda Turabi'nin de yer alması kafaları karıştırdı. Turabi Acun Ilıcalı'nın çektiği videoya "Survivor güzel bir yer de abi sen varsın. Bize bayağı zehir edeceksin" dedi.

        • 3

          SURVİVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Survivor All Star'ın hangi tarihte ilk bölüm ile ekrana geleceği henüz açıklanmazken geçtiğimiz sezonlarda ilk bölüm tarihi olarak 15 Ocak belirlenmişti. Bu sezon da benzer bir tarihte yarışmanın ilk bölüm ile ekrana gelmesi bekleniyor.

        • 4

          İşte takımları oluşturacak yarışmacılar:

          1- Nihat Altınkaya

          2- Nagihan Karadere

          3- Damla Can

          4- Doğukan Manço

          5- Nefise Karatay

          6- Merve Aydın

          7- Yiğit Poyraz

          8- Sercan Yıldırım

          9- Aleyna Kalaycıoğlu

          10- Ogeday Girişken

          11- Seda Ocak

          12- Yasin Obuz

          13- Sahra Işık

          14- Gizem Memiç

          15- Özgür Tetik

          16- Furkan Kızılay

          17- Ersin Korkut

          18- Hakan Hatipoğlu

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        Habertürk Anasayfa