SURVİVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor All Star'ın hangi tarihte ilk bölüm ile ekrana geleceği henüz açıklanmazken geçtiğimiz sezonlarda ilk bölüm tarihi olarak 15 Ocak belirlenmişti. Bu sezon da benzer bir tarihte yarışmanın ilk bölüm ile ekrana gelmesi bekleniyor.