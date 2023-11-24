Taylandlı turistlerin bulunduğu tur otobüsü faciasında ölü sayısı 3'e çıktı
Denizli'de dün turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan Taylandlı Nutthaphan Jiwakeait yaşam mücadelesini kaybetti. Jiwakeait ile birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e ulaşırken, sürücü tutuklandı
Denizli'nin Çardak ilçesinde dün turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazanın ardından Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Nutthaphan Jiwakeait (44) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böylelikle kazada yaşamı yitirenlerin sayısı 3'e ulaştı.
REHBERİN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Kazada ölen rehber Mehmet İlhan'ın (31) cenazesi, ailesi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan teslim alınarak Muğla'nın Menteşe ilçesine götürüldü.
2 TURİSTİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Taylandlı 2 kişinin cenazelerinin ise işlemlerinin ardından konsolosluk yetkililerine teslim edileceği öğrenildi. Yaralılardan 2 Taylandlı turistin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ş.Ş.U. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
ÖNCE OTOMOBİLE ARDINDAN TABELAYA ÇARPTI
Bir turizm şirketine ait İ.T. yönetimindeki otobüs dün, Denizli-Afyonkarahisar kara yolu Çardak Havalimanı Kavşağı'nda Ş.Ş.U. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, refüjdeki kara yolu yönlendirme tabelası direğine çarparak durabildi.
Kazada sürücüler ile otobüste bulunan muavin, rehber ve Tayland uyruklu 26 turist yaralandı. Yaralılardan rehber Mehmet İlhan ile Tayland uyruklu turist Suwicha Yamsuk (50) müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.