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Tur otobüsü devrildi: 39 yaralı (3) - ORDU



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kaza yeri- Devrilen otobüs- Geziye katılan diğer otobüste yolcu olarak bulunan Vahit Şahin ile röportaj

GÜNCELLEME - Osmaniye'de tur otobüsü devrildi: 39 yaralıYARALI SAYISI Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı.Adana'dan ilçedeki Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni ziyarete gidenleri taşıyan Sezgin Açıkalın idaresindeki 01 AEA 628 plakalı tur otobüsü, Söğütlü Dere köyü mevkisinde devrildi.Otobüstekiler, sağlık ve itfaiye ekipleri ile çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.Kazada yaralanan sürücü ile 38 kişi, Kadirli ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.