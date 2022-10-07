Tur midibüsü devrildi! 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı

AA'da yer alan habere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 FNU 98 plakalı midibüs, Kundu-Havalimanı yolu Kardeş Kentler Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

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