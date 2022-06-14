Tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

Antalya'da Salih Topçu (44) yönetimindeki 39 ABG 802 plakalı tur midibüsü, Kızılcadağ mevkisinde bariyerlere çarptı, ardından yan yattı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, turistlerden biri hayatını kaybetti, 19'u da yaralandı.

Çoğunluğu Kazakistan uyruklu yaralılar, sağlık ekiplerince Korkuteli ve Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.