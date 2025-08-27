Fenerbahçe - Benfica maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sarı-lacivertlilerde hedef, tur için avantajlı skoru elde edip Benfica'yı turnuvanın dışına itmek. Fenerbahçe, Benfica'yı elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek. Elenmesi halinde ise Avrupa Ligi'ne gidecek. Peki, "Fenerbahçe nasıl tur atlar, tur için kaç farklı galip gelmeli?" İşte detaylar...