TUR 2022'nin tarihi belli oldu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2022) tarihi belli oldu.

Organizasyonun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 10-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.