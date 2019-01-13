İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması''na göre, üretimden satışlarda 51.1 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) üretime 26 Şubat'tan itibaren 90 gün zorunlu ara verecek. Duruş nedeniyle aylık toplam üretimin yaklaşık yüzde 3 azalması ve aylık yaklaşık 40 milyon doları tutarında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) kaybı oluşacağı öngörüldü. Naime Sert'in haberine göre şirket Mayıs ayında yeniden faaliyete geçmeyi planlıyor.

11 OCAK'TA KAP'A AÇIKLAMA YAPTI



Şirketten 11 Ocak'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre TÜPRAŞ, 2015 yılında devreye alınan İzmit Rafinesi FuelOil Dönüşüm Tesisi'nde, teknik olarak dört yılda bir yapılması ve tüm ünitelerde faaliyetin durmasını gerektiren periyodik bakım çalışması nedeniyle duruş planlıyor. Açıklamaya göre duruş esnasında, bazı iyileştirme projeleri kapsamında ekipman değişiklikleri de yapılacak. Tesiste toplam duruş süresi 90 gün olarak öngörülüyor.

SATIŞ HACMİNİ ETKİLEMEYECEK, AYLIK FAVÖK KAYBI 40 MİLYON DOLAR

Şirket, duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın ithalatla ikame edileceğini ve nihai satış hacmine doğrudan bir etki öngörülmediğini kaydetti. Ancak üretim azalışına bağlı olarak aylık yaklaşık 40 milyon dolar tutarında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) kaybı bekleniyor. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada "Duruş nedeniyle üretimde ayda yaklaşık 290 bin ton azalma öngörülmekle birlikte, söz konusu azalmanın ithalat hacmindeki artış ile kompanse edilmesi suretiyle satış miktarında herhangi bir etki beklenmemektedir" denildi.

DOKUZ AYLIK KÂRI 1.9 MİLYAR TL



Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Tüpraş 2018 yılı 3. çeyrek satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre ham petrol fiyatındaki ortalama yüzde 44 artış ve kurdaki ortalama yüzde 60’lık yükselişin de etkisiyle yüzde 110.9 artarak, 30.2 milyar TL, net kâr ise yüzde45 azalarak, 551 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Bu doğrultuda, ilk 9 ay net kar 1 milyar 973 milyon TL oldu. Yılın ilk 9 ayında, rafinaj için toplam 97 milyon dolar yatırım harcaması yapıldı.



