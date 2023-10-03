Tüpraş temettü ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu yıl ikinci kez temettü ödemesi yapacak olan şirket hissedarlarına şirket pay başına brüt 7,53 TL, net 6,77 TL peşin kâr payı ödeyecek. Peki, "Tüpraş temettü yattı mı, ne zaman yatacak? Tüpraş (TUPRS) ne kadar temettü ödemesi yapacak?" İşte detaylar...