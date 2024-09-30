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        Haberler Bilgi Ekonomi Tüpraş temettü yattı mı, hesaba ne zaman geçecek? Tüpraş temettü ödemesi ne kadar, kimler alabilir?

        Tüpraş temettü ödemeleri yapıldı! Tüpraş temettü ödemesi ne zaman hesaba geçecek?

        Tüpraş, 2023 kârından temettü ödemesi gerçekleştirdi. Kamu Aydınlatma Platformu'ndan yapılan açıklamaya gmre; hisse başına 10,7432256 TL verilen ödemeler 27 Eylül'de şirket tarafından yatırıldı. Ancak ödemeler henüz yatırımcıların hesabına geçmedi. Peki, Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 07:50 Güncelleme: 30.09.2024 - 07:50
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        • 1

          Tüpraş, 2023 yılı kârından hissedarlarına, hisse başına olmak üzere 10,7432256 TL değerinde temettü dağıttı. Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildiriye göre; şirket tarafından temettü ödemeleri 27 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Ancak temettüler henüz yatırımcının hesabına geçmedi. Peki, Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçecek? İşte, detaylar...

        • 2

          TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESABA GEÇECEK?

          Tüpraş, geçtiğimiz günlerde 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılacağını açıklamıştı. Dün şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, temettü ödemesinin onaylandığı açıklandı.

          Buna göre, Tüpraş temettü ödemesi 27 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Kâr payları ise 1 Ekim 2024 tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatacak.

        • 3

          TÜPRAŞ HİSSE BAŞI KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?

          Tüpraş 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtım kararı aldı.

          Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada, "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı ifadeleri kullanıldı.

        • 4

          1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

          Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

        • 5

          ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

          Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.

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