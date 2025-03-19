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        Haberler Bilgi Ekonomi TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ VE TUTARI 2025: TUPRS Tüpraş temettü ödemesi ne zaman yatacak, hisse başı ne kadar temettü ödeyecek, kaç TL?

        Tüpraş temettü ödeme tarihi ve tutarı 2025: TUPRS Tüpraş temettü ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar?

        Tüpraş temettü ödeme tarihi Mart ayının son günlerine girilmesiyle birlikte en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., Şubat ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile 2024 yılı kârından yatırımcılarına temettü dağıtacağını duyurmuştu. Açıklamada temettülerin ne zaman yatırılacağı ve ne kadar ödeneceği bilgisine de yer verilmişti. Peki, Tüpraş temettü ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer? TUPRS hisse başı ne kadar temettü ödeyecek? İşte, 2025 TUPRS Tüpraş temettü ödeme tarihleri ve tutarı hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 15:16 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:03
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        • 1

          Tüpraş temettü ödeme takvimi 2025 hisse sahibi olan yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., geçtiğimiz ay finansal bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre enerji devi Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına iki taksit şeklinde temettü ödemesi yapacak. Şirketin temettü dağıtım tarihleri ve hisse başına ödenecek tutar da belli oldu. Peki, 2025 Tüpraş temettü ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte 2025 Tüpraş temettü ödeme tarihi ve tutarı…

        • 2

          TÜPRAŞ 2025 TEMETTÜ MİKTARI BELLİ OLDU

          Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki yıla göre 76% düşüşe işaret etti. Şirketin net satışları ise 2024’te 810,38 milyar TL olurken, geçen yıla göre 18% azaldı.

          Şubat ayında bilançosunu duyuran Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına ödeyeceği temettü miktarını da açıkladı.

        • 3

          2025 TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN VE NE KADAR YATACAK?

          Tüpraş, 2025 yılı için toplam 12,92 TL temettü ödeyecek. Bu da iki taksite bölünecek.

          İlk taksit 28 Mart 2025 tarihinde 6,61 TL; ikinci taksit ise 30 Eylül 2025 tarihinde 6,30 TL olarak ödenecek.

          Tüpraş’ın son fiyatına göre toplam temettü verimi ise %9,69 olarak kaydedildi.

        • 4
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