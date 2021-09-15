Tüpraş'tan 520 milyon dolarlık yatırım için ÇED başvurusu

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Tüpraş, İzmit Rafinerisi’nde gerçekleştirilmesi planlanan “siyah ürün dönüşüm tesisi ve depoloma tankları kapasite artışı yatırımı için ÇED raporunu sundu.

Bloomberg’in sorularını yanıtlayan Tüpraş proje hakkında henüz bir yönetim kurulu kararı verilmediğini belirtti.

Rapora göre Tüpraş proje kapsamında koklaştırma ve bağlantılı diğer ünitelerin tesisi ile yıllık yaklaşık 450 bin ton orta distilat (motorin ve jet yakıtı), 75 bin ton sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve 650 bin ton petkok üretimi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Raporda “mevcut durumda önemli bir ithalat kalemi olan ve dizel üretiminde girdi olarak kullanılan yarı mamul Ağır Vakum Gaz Yağı (HVGO) ürününde de 400 bin ton azalma sağlanacaktır. Bu üretimlerin Türkiye cari açığına etkisinin yıllık 600 milyon dolar olması beklenmektedir” ifadeleri yer aldı.

Proje yatırım bedelinin yaklaşık 4,4 milyar TL olması öngörülüyor.