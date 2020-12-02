Tüpraş'tan 500 milyon TL'lik tahvil ihracı

Tüpraş, Yapı Kredi Yatırım aracılığında nitelikli yatırımcılara yönelik 500 milyon TL tutarında tahvil ihraç etti. Bu yıl içinde gerçekleştirilen reel sektör ihraçları arasında en yüksek tutarda olan tahvil ihracı, 2 yıl vadeli 3 ayda bir değişken faizli olarak tamamlandı. İşlem, aynı zamanda TLREF referanslı bugüne kadar yapılmış en büyük reel sektör ihracı oldu.
500 milyon TL’lik işlem büyüklüğüne ulaşarak başarılı bir ihraç gerçekleştirdiklerini dile getiren Tüpraş Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz; “Tüpraş olarak Türk Lirası cinsinden özel sektör tahvil piyasasına katkı sağlamayı her zaman önemsiyoruz. 2019 yılında yaptığımız tahvil ihracının ardından pek çok reel sektör şirketi piyasaya gelmişti. Bu defa yine bir süredir sınırlı aktivite gördüğümüz piyasada, 500 milyon TL gibi yüksek bir tutarda, 2 yıl vadeli ve TLREF referanslı bir işlemi tamamlamış olmamızın piyasaya güven sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerinde bulundu.
Pandemi sürecinin ve ekonomiye etkilerinin devam ettiği bu dönemde gerçekleştirdikleri tahvil ihraçlarıyla sermaye piyasasının gelişimine katkı sağladıklarını belirten Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy; “Türk Lirasında son haftalardaki olumlu seyir, yatırımcıların TL cinsinden ürünlere olan ilgisini artırdı. Tüpraş’la gerçekleştirdiğimiz bu işlemde, 500 milyon TL gibi önemli bir tutara ulaşmamızın, piyasamızdaki bu olumlu trendi teyit ettiğini düşünüyoruz. Sene başından bu yana reel sektör şirketlerine ait ihraçlar toplam 5,8 milyar TL ile geçen yılın yüzde 40 altında seyretmekteydi. Yılsonuna yaklaşırken TLREF referanslı bugüne kadar ihraç edilmiş en yüksek reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirmemiz, önümüzdeki seneye özel sektör tahvilleri açısından da daha iyimser bakmamızı sağlıyor. Yapı Kredi Yatırım olarak sermaye piyasalarının her alanında olduğu gibi tahvil ihraçlarıyla da ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!