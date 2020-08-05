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Koç Holding'in kurumsal dergisi 'Bizden Haberler', yeni sayısı ile okuyucularıyla buluştu.

Derginin önsözünü kaleme alan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, pandemiyle birlikte gözlerin tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğine çevrildiğini de kaydederek, bu konunun şirketlerin üst sıradaki operasyonel risklerinden biri haline geldiğini okuyuculara aktardı.

Çakıroğlu, "Küresel tedarik zincirinin en güçlü halkası olarak görülen Çin’in lider konumu, pandeminin başladığı yer olması nedeniyle, sorgulanmaya başladı. Özellikle salgının ilk günlerinde geciken sevkiyatlar ve artan maliyetler şirketlere zor günler yaşattı" ifadelerini kullandı.

Dergide görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu da, şirketinin pandemi sürecini nasıl geçirdiğini ve sektörle ilgili beklentilerini anlattı.

Yelmenoğlu, "Tüm olumsuz gelişmelere rağmen, ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması konusunda stratejik öneminin bilincinde olan bir şirket olarak, pandemi döneminde modernizasyon ve enerji verimliliği projelerimiz için toplam 320 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirdik" dedi.