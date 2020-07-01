Reuters

Tüpraş, koronavirüs nedeniyle talepte meydana gelen düşüş sonucu durdurduğu İzmir rafinerisindeki üretimi daha önce planladığı gibi bugün itibariyle tekrar devreye almaya başladı.

Tüpraş 5 Mayıs'ta İzmir rafinerisinde üretimi 1 Temmuz'a kadar durduracağını açıklamıştı. Şirket tarafından dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, "İzmir Rafinerisindeki üniteler önceden duyurulan takvime uygun olarak kademeli olarak devreye alınmaktadır" denildi.