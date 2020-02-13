Reuters

Tüpraş'ın 2018'de 3.7 milyar TL olan net kârı yüzde 86 düşüşle 2019'da 525.8 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, 2019 hasılatı ise yüzde 1.2 artışla 89.6 milyar lira oldu. Tüpraş 2020 beklentileri ile ilgili yaptığı açıklamaya göre ise, bu yıl yaklaşık 28 milyon ton üretim ve yaklaşık 29 milyon ton satış ile yüzde 95-100 kapasite kullanım oranı öngörüyor.

KÂR PAYI DAĞITILMAMASINI ONAYA SUNACAK

Şirketin 2020'de Akdeniz Kompleks Rafineri marjı beklentisi 1.5–2.5 dolar/v, net Tüpraş rafineri marjı beklentisi ise

4.5–5.5 dolar/v seviyesinde bulunuyor. Tüpraş'ın 2019 için rafinaj yatırımları beklentisi de 200 milyon dolar.

Tüpraş ayrıca 2019 yılı faaliyetlerinin 1.14 milyar TL cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr payı dağıtılmamasını

genel kurulun onayına sunacak.