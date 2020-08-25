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Tüpraş, ABD ve Avrupa’daki yeni teknoloji şirketlerine yatırım yapmak üzere, Uluslararası Girişim Sermayesi Fonu olan Emerald Industrial Innovation Fund ile uzun süreli iş birliği anlaşması imzaladı.

Bu anlaşmayla Emerald Industrial Innovation Fund’a yatırımcı olarak dahil olan Tüpraş, enerji dönüşümüne katkı sağlamak, mevcut faaliyetlerinde rekabet gücünü artırmak ve geleceğin işlerini yakından takip etmek amacıyla ABD ve Avrupa’daki yeni teknoloji startup şirketlerine yatırım yapmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, enerji, su, ileri malzeme ve endüstriyel bilişim teknolojileri alanlarında Zürih, Toronto ve Singapur ofisleriyle faaliyet gösteren Emerald, bugüne kadar 660 milyon doların üzerinde varlık yönetimi ve 60’dan fazla yeni teknoloji şirketine yatırım yaptı.

Söz konusu iş birliğiyle tüm enerji sektörüne etki edecek operasyonel ve stratejik teknolojileri takip etmeyi ve özellikle yıkıcı potansiyele sahip gelişmelerin içinde bulunmayı hedeflediklerini dile getiren Tüpraş Yatırımlar ve Planlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Zağra, "Öncelikli amacımız, ABD ve Avrupa’da faaliyet gösteren startup şirketlere erişmek. 30 milyon ton ham petrol işleme kapasitemizle, Avrupa’nın 7’nci büyük rafinerisi konumundayız. Modern rafinaj faaliyetleri teknolojik olgunluğa erişmiş ham petrol işleme proseslerini içermekle beraber, veri analitiği, nano teknoloji, robot uygulamaları, IoT gibi yeni teknolojilerden faydalanmayı da gerektiriyor. Böylece enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, iş güvenliği süreçlerimizi ve rekabetçi gücümüzü destekliyoruz. Emerald iş birliğimizle de yurt dışında faaliyet gösteren yeni teknoloji şirketlerine ulaşarak yatırımlarımızı artırmayı ve çeşitlendirmeyi planlıyoruz” dedi.

'İNOVASYON GÜNDEMİMİZİ OLUŞTURUYOR'

Tüpraş’ın bu yatırımla yeni gelişen teknolojileri yakından tanıyarak stratejik öngörülerini güçlendirmeyi amaçladığını belirten Zağra, "Yarının işlerini keşfederek bu sahalara yatırım yapmak, yeni büyüme alanları bulmak da hedeflerimiz arasında bulunuyor. Tüpraş’ı geleceğe hazırlamak için teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarımız, her zaman öncelikli gündemimizi oluşturuyor. Türkiye girişimcilik ekosistemi içerisinde birçok startup şirket ile iş birliği kuruyor, ülkemizde girişimcilere yönelik hızlandırma programları, yarışmalar ve benzer etkinliklerde iş ortağı, sponsor ve mentor olarak yer alıyoruz. Yeni teknoloji ve iş modellerini, rekabet gücümüzü artıracak en önemli kanal olarak görüyoruz" diye konuştu.

İnovasyon alanındaki girişimlerin, kültür değişimi olarak adlandırabilecekleri önemli bir etkisi olduğuna da işaret eden Zağra "Şirket dışı kaynaklardan öğrenilen fikir, alınan ilham ve startup ruhu Tüpraş’ın tüm birimlerinde yürütülen çalışmalar için kaldıraç etkisi yaratıyor; şirket kültürümüze daha hızlı, yenilikçi ve değişen şartlara rahatça uyum sağlayan özellikler kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Emerald Yönetici Ortağı Gina Domanig ise, "Emerald, uluslararası enerji şirketleri ile uzun süredir inovasyon iş birlikleri yürütüyor. Tüpraş’ın katılımı ile enerji sektöründe endüstriyel teknolojiler alanındaki çalışmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.