Tüpraş, Avrupa Birliği tarafından yürütülen dünyanın en yüksek bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan ve 2014-2020 yılları arasında devam eden UFUK 2020 programı kapsamındaki proje sayısını 17’ye çıkartarak toplamda 7.83 milyon euro desteğe hak kazandığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, şirket, desteklenmeye hak kazanan projeleriyle TÜBİTAK tarafından yayımlanan Türk sanayi kuruluşları listesindeki birinciliğini koruyarak “UFUK 2020 Programı”nı lider konumda kapatan Türk sanayi şirketi oldu.
2020 yılında kabul alan 5 yeni AB projesi ile "çevresel sürdürülebilirlik" konusundaki çalışmalarını güçlendiren Tüpraş'ın, UFUK 2020 programı ile 26 ülkeden 120'nin üzerinde paydaş ile iş birliği geliştirme fırsatı da yakaladığı aktarıldı.
Tüpraş Ar-Ge Merkezi’nin koordinasyonunda yürütülen UFUK 2020 projeleri sayesinde, çevresel katkı sunan uygulamaların hayata geçirildiğini belirten Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, "Önümüzdeki dönemde rafineri faaliyetlerinde karbon salımını azaltırken, alternatif enerji üretiminde de ciddi bir oyuncu konumuna gelmeyi planlıyoruz. Dönüşüm hikâyemizin önemli bir ayağını da Ar-Ge oluşturuyor" dedi.
2020'DE AR-GE'YE 43 MİLYON TL KAYNAK AYRILDI
Ar-Ge ekibinin yüzde 63’ünü kadın çalışanların, araştırmacı kadronun da yüzde 21’ini doktoralı çalışanların oluşturduğunu aktaran Yelmenoğlu, "Sürdürülebilir rafinaj stratejisi kapsamında rafineri kârlılığını artıracak operasyonel çözüm ve iyileştirme çalışmaları başta olmak üzere, dijital dönüşüm, sensör ve robot teknolojileri, enerji verimliliği, yenilenebilir yakıtlar, karbon yakalama ve dönüşümü, malzeme teknolojileri, hidrojen teknolojileri, su ve atık yönetimi konularında çalışmalarını sürdürüyor. ‘UFUK 2020’de gösterdiğimiz başarıyı, programın devamı niteliğinde olan ve 2021-2027 yılları arasında devam edecek ‘UFUK AVRUPA’ programında, yeni projeler ve iş birlikleri ile devam ettirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
Yelmenoğlu, 2020 yılında Ar-Ge çalışmalarına toplam 43.4 milyon TL kaynak aktardıkların da belirterek, "Diğer yandan, Avrupa’nın önemli kurum ve kuruluşlarının üye olduğu A.SPIRE platformunun üyesiyiz. A.SPIRE, Paris Anlaşması’nın da hedefi olan, küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmaya yönelik bir araştırma ve yenilik yol haritası izliyor. 2050 yılına kadar karbon nötr hale gelmiş bir Avrupa yaratma hedefiyle hazırlanan AB’nin Ar-Ge ve inovasyon yol haritasının oluşturulmasında, Ar-Ge Merkezimiz de aktif rol alıyor" bilgisini paylaştı.
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