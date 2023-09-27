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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüpraş 14.5 milyar lira temettü dağıtacak - İş-Yaşam Haberleri

        Tüpraş 14.5 milyar lira temettü dağıtacak

        Tüpraş 29 Eylül'den itibaren pay başına brüt 7.52 TL, net 6.77 TL nakit kâr payı ödeyeceğini açıkladı. Firma toplamda 14.5 milyar lira temettü ödemesi yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 08:09 Güncelleme: 27.09.2023 - 08:49
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        Tüpraş 14.5 milyar lira temettü dağıtacak
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        Tüpraş dün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda aldığı kararlara ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

        "Ortaklara 14.500.000.000,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda dağıtıma konu 14.500.000.000,00 TL temettünün ve ayrılacak 1.450.000.000,00 TL genel kanuni yedek akçenin olağanüstü yedeklerden karşılanması,

        - Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 14.500.000.000,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 7,52545 TL (%752,54), net 6,77290 TL (%677,29) olarak ödenmesi,

        - Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 29 Eylül 2023 tarihinden itibaren yapılması."

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