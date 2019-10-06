Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelere göre, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ ile LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.