Yaşa bağlı şans azalması özellikle 43 yaştan sonra belirgindir. Bu yaş grubundakilerin infertilite süresi uzun ise ve daha önce birçok denemede sonuç alamamışlarsa devam etmemeleri önerilir. Ancak aynı yaş grubunda olup, birkaç yıldır evli olan ya da çocuk sahibi olmak için yeni karar vermiş bir çift tedavi için cesaretlendirilebilir.