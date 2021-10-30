AA

Bakan Tayyib’i savunan avukatlardan eski Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaşi, konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karaşi, Tayyib ve onunla beraber gözaltına alınan 3 bakanlık yetkilisinin Tunus Asliye Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Eski bakan Tayyib’in herhangi bir yolsuzluğa veya yasa dışı işe bulaşmadığını iddia eden Karaşi, Tayyib’in bakanlığı süresince görevini layıkıyla yaptığını savundu.

Tayyib ve 7 bakanlık yetkilisi 26 Ekim Salı günü "yolsuzluk" ve "karar para aklama" şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Yusuf eş-Şahid hükümetinde 2016-2020 yıllarında Tarım Bakanı olarak görev yapan Tayyib, 2011-2014 yıllarında da Ulusal Kurucu Meclis üyeliği yapmıştı.

Öte yandan 21 Ekim’de Sivil Toplum ve Anayasal Kurumlar Arası İlişkiler Bakanı Mehdi bin Garbiyye de "kara para aklama ve mali yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurup, vekillerin dokunulmazlıklarını kaldırmış ve yetkilerini genişleten bir dizi olağanüstü karar almıştı.