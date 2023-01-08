AA

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cibali, Tunus’un kıyılarında gerçekleştirilen düzensiz göç girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ülke kıyılarında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda 6 göç girişiminin engellendiğini belirten Cibali, yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmeye çalışan 230 kişinin de yakalandığını aktardı.

Cibali, operasyonlar kapsamında 4 tekneye de el konulduğunu ifade etti.

Uluslararası Göç Örgütünün Ekim 2022'de yayımladığı raporda, Ocak 2021'den bu yana çoğunluğu Libya ile Tunus kıyıları çıkışlı olan ve İtalya veya Malta'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 2 bin 836'sının teknelerinin batması ya da açlık, susuzluk gibi nedenlerden hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Fotoğraf: AA