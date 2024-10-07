Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Tunus’ta cumhurbaşkanı seçimi | Dış Haberler

        Tunus’ta cumhurbaşkanı seçimi

        Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimine katılım oranı yüzde 27,7 oldu. 9 milyon 753 bin 217 seçmenden yalnızca 2 milyon 704 bin 155'i oy kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 01:33 Güncelleme: 07.10.2024 - 01:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, düzenlediği basın toplantısında, yurt dışı ve yurt içi toplam 9 milyon 753 bin 217 seçmenden 2 milyon 704 bin 155'inin oy kullandığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı seçimine katılım oranının yüzde 27,7 olduğunu duyuran Buasker, on binin üzerinde sandıkta oy verme işleminin gerçekleştirildiğini ve herhangi bir problemin yaşanmadığını kaydetti.

        Buasker, seçim sonuçlarının yarın akşam saatlerinde Tunus resmi haber ajansı (TAP) üzerinden paylaşılacağını bildirdi.

        Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de tamamlandı.

        Tunus'ta 2019 yılında düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna katılım yüzde 49 oranında gerçekleşmişti.

        REKLAM

        SEÇİMDE 3 ADAY YARIŞIYOR

        Seçimde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve siyasi hayatına 2020'de Yaşasın Tunus Partisinden milletvekili olarak başlayan iş insanı Ayaşi Zamal yarışıyor.

        Adaylardan biri yüzde 50’yi geçemediği takdirde en yüksek oyu alan ikisi için cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu düzenlenecek.

        Adaylardan Zamal, "sahte beyanda bulunmak" suçlamasıyla devam eden yargılamadan dolayı cezaevinde bulunuyor.

        Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulunun verilerine göre yerel saatle 13.00’e kadar seçime katılım oranı yüzde 14,16 olarak kaydedilmişti.

        MUHALEFET, SEÇİMİ BOYKOT EDİYOR

        Başta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi olmak üzere ülkenin önde gelen siyasi partilerinden Nahda Hareketi, seçim süreci için "uygun bir demokratik iklimin olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

        Tunus İşçi Partisi, Tekatül Partisi, Sosyalist Parti, Kutup Partisi ve Sosyal Demokrat Parti tarafından 4 Ekim’de düzenlenen ortak basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçimlerinin "dürüstlük, şeffaflık ve adil rekabet koşullarını taşımadığı" gerekçesiyle boykot edilmesi kararının alındığı belirtildi.

        Muhalefetin çoğunluğunun tepki gösterdiği seçim sürecinde Halk Hareketi, Tunus İleri Hareketi ve diğer bazı partiler ise seçimlere katılacaklarını bildirmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron ile Netanyahu "silah ambargosunu" görüştü
        Macron ile Netanyahu "silah ambargosunu" görüştü
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "Son anda virajı dönemedi"
        "Son anda virajı dönemedi"
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        G.Saray Yunus'la kazandı!
        G.Saray Yunus'la kazandı!
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Habertürk Anasayfa