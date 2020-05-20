Tunuslu siyasi uzman: "Tunus Libya hükümetini meşru taraf olarak kabul ediyor"

AA

Tunuslu uzmanlar, ülkelerinin Libya krizindeki tutumunu ve izlediği politikayı AA muhabirine değerlendirdi.

Uzmanlar Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Moritanya’nın çeşitli alanlarda koordinasyon sağlamak adına 1989'da kurduğu Mağrib Arap Birliğinin (MAP) istenilen düzeyde aktif olamamasının, Libya meselesini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

- Libya hükümeti meşru taraf

Tunus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ITES) eski başkanı ve siyasi analist Tarık Kahlavi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Libya konusundaki tutumu ile selefi El-Baci Kayid es-Sibsi'nin politikası arasında büyük bir fark olmadığını savundu.

Said'in politikasının bazı sabitelere dayandığına işaret eden Kahlavi, "Cumhurbaşkanı Said, öncelikle Libya hükümetini uluslararası tanınırlığı olan meşru taraf olarak kabul ediyor. Bunun böyle olduğu resmi temaslarını sadece hükümetle gerçekleştirmesinden anlaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Said'in Libya dosyasıyla ilgilenen tüm bölgesel taraflarla iletişim kurduğunu ifade eden Kahlavi, bu konudaki somut çözümlerin, sorunu askeri şekilde çözmekte ısrar eden, uluslararası konferanslara katılımda ciddiyet göstermeyen çatışma taraflarından bağımsız olarak gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı.

Kahlavi, Tunus'un tutumunun Libya'da sahadaki durumun değişmesine bağlı olduğunu kaydetti.

- Libya meselesinde Tunus ve Cezayir'den benzer tutum

Tunus ile Cezayir'in Libya konusundaki benzer tutumuna da değinen Kahlavi, "Libya meselesinde Tunus ile Cezayir arasındaki uyum, Tunus'un Birleşmiş Milletler (BM) Libya Temsilciliği adayını Cezayir lehine çekmesine kadar uzandı." dedi.

Kahlavi ayrıca iki ülkenin Libya krizine çözümün yine ülke içerisinden olması gerektiği görüşünü benimsediğini dile getirdi.

Tunuslu analist, iki ülkenin de "Berlin Konferansı gibi uluslararası girişimlerin çözüme ulaştırmayacağı; tek çözümün Libyalıların diyalog masası etrafında bir araya gelmeleri olduğu" fikrini savunduğunu söyledi.

Kahlavi ayrıca MAP projesinin yokluğunun çeşitli ekonomik, politik ve diğer düzeylerde maliyeti olduğunu belirtti.

- MAP'ın aktif olmaması Libya'yı olumsuz etkiliyor

Eski Tunus Dışişleri Bakanı Ahmed Venis, ülkeler arasında çeşitli alanlarda koordinasyonun sağlanması adına 1989'da kurulan, Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Moritanya’nın üyesi olduğu Mağrib Arap Birliğinin (MAP) istenilen düzeyde aktif olamamasının, Libya meselesini olumsuz etkilediğini kaydetti.

"MAP projesinin rafa kaldırılması Mısır'ın ve arkasındaki Körfez ülkelerinin Halife Hafter'e destek amaçlı askeri müdahalesi sebebiyle stratejik bir risk oluşturmaktadır." diyen Venis, küresel ve bölgesel düzeyde siyasi ağırlığa sahip ekonomik, siyasi, stratejik ve kültürel bir kale inşa etmeye çalışan 5 ülkenin çözülmesinin etkisinin, bugün Libya meselesinde somut bir çözüm bulunamamasında açıkça görüldüğünü dile getirdi.

,Safiye Karabacak,Yosra Ouanes