Tunuslu mühendis, sağlık çalışanlarını Kovid-19'dan korumak için izolasyon cihazı geliştirdi

AA

Salgın hastalıkla mücadelede ön safta olan sağlık çalışanlarını korumak amacıyla yola çıkan mühendis Malik Miftah, izolasyon cihazını doktor Riyad Şakir ile çalışarak geliştirmeyi başardı.

İzolasyon cihazıyla doktorlar ve hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına daha güvenli bir ortam sağlamak hedeflenirken, cihazın hastanelerde kullanıma uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

- Cihazla virüsün bulaşması tamamen önleniyor

Mühendis Miftah, cihaz fikrinin nasıl ortaya çıktığını, cihazın üretimini ve hangi alanlarda kullanılabileceğini AA muhabirine anlattı.

Tunus'un güneyindeki Cerbe Adası'ndaki sağlık çalışanlarının hasta nakli sırasında duydukları ihtiyaca binaen bu cihazı geliştirme fikrinin doğduğunu söyleyen Miftah, "Hastaları bir yerden diğerine naklederken hastalık yaymalarını önlemek isterken bu fikir ortaya çıktı." dedi.

Miftah, bu cihazla hastaların alçak basınçlı bir ortamda izole edildiklerini ve cihazın içerisinde antibakteriyel ve havayı virüsten arındıran bir hava filtresi bulunduğunu belirterek, cihazla virüsün bulaşmasının tamamen önlendiğini söyledi.

Cihazın hastanelerde ve havalimanlarında kullanılabileceğine dikkati çeken Miftah, "Virüslü olan veya virüs taşıdığından şüphelenilen her hastayı bu cihaza alarak onu hastaneye nakledinceye kadar ilgili sağlık çalışanlarına virüs bulaşmasını engelleyebiliriz." diye konuştu.

Miftah cihazın birçok kolaylık sağladığına işaret ederek, cihaz sayesinde Kovid-19'lu bir hastanın röntgen odasına girdiğinde odanın tamamen sterilize edilmesine gerek kalmayacağını dile getirdi.

- "Doktorlar enfeksiyona daha çok maruz kalıyor"

Doktorlar ve sağlık çalışanları Kovid-19 salgınına en çok maruz kalan meslek grubu olurken, Tunus'taki can kayıplarının yüzde 12'sinin sağlık çalışanlarından olması bu alandaki ihtiyacın önemini gösteriyor.

İzolasyon cihazının geliştirilmesinde Miftah'a destek olan doktor Riyad Şakir, "Yalnızca cerrahi maske ve koruyucu giysi doktorlar ve hemşirelerin hastalıktan korunması için yeterli değil." dedi.

Şakir, böylesi bir cihaza duyulan ihtiyaca işaret ederek, geliştirdikleri izolasyon cihazının sağlık çalışanlarının endişelerini azaltacağını vurguladı.

Geliştirdikleri cihazın ilk modelini Tunus'un Cerbe Adası'ndaki Sadık Mukaddem Hastanesi'nde denediklerini kaydeden Şakir, cihazın henüz gelişim aşamasında olduğunu ifade etti.

,Çağrı Koşak