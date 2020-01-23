Tunuslu ailenin kapısında "Uyuşturucu mu satıyorsunuz?" diyen Salvini'ye tepki

23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'da aşırı sağcı Lig partisi lideri Matteo Salvini'nin önceki gün Bologna kentinde Tunuslu bir ailenin kapısını çalarak "Uyuşturucu mu satıyorsunuz?" diye ısrarla sormasına tepkiler büyüyor.
Önceki hükümette başbakan yardımcısı ve içişleri bakanı olarak görev yapan Lig lideri Salvini, geçen Salı günü Bologna'ya kentin bulunduğu Emilia-Romagna bölgesinde Pazar günü yapılacak olan seçimler için yürüttüğü kampanya kapsamında gitti.
Destekçileri, gazeteciler ve kameralar eşliğinde Bologna'nın kenar mahallelerinden Pilastro'yu turlayan Salvini, mahalleli bir İtalyan kadının şikayeti üzerine Tunuslu bir ailenin kapısına dayandı.
61 yaşındaki İtalyan kadının torbacılık yaptığını iddia ettiği Tunuslu ailenin apartmanının girişinde yaşananlar kameralar tarafından kaydedildi.
Salvini, kameralar önünde ismini açıkça söylediği ailenin diafonuna basarak, "İyi akşamlar! Evinize girebilir miyim? Bize bu mahallede uyuşturucu satıcılığı yaptığınızı söylediler" dedi.
Salvini'ye yanıt veren kişinin ise "Kimsiniz? Neden?" gibi sorular sorduğu ve ardından cevap vermeyi bıraktığı duyuldu.
Salvini'nin seçim kampanyasında sergilediği bu davranış ülkede tepki ve tartışmalara neden oldu.
Demokratik Parti'nin Temsilciler Meclisi grubunun resmi Twitter hesabında Salvini'nin apartman kapısına gittiği görüntüler paylaşılarak "demokrasi için utanç kaynağı" olduğu belirtildi.
https://twitter.com/Deputatipd/status/1219900575090909185?s=20
Söz konusu Tunuslu aile de Salvini ve kendilerini suçlayan kadına karşı yasal yollara başvurma kararı aldı.
Ailenin 17 yaşındaki oğlu bugün İtalyan basınında yer alan açıklamalarında uyuşturucu sattıkları suçlamasını reddetti ve "Her ne olursa olsun Salvini'nin böyle bir şey yapmaya yetkisi yoktu" dedi.
İtalyan basınının ismini gizli tuttuğu çocuk, "Söyledikleri doğru değil. Ben kendi halimde biriyim, sabıkam da yok. Benden birkaç yaş büyük abimin sabıkası var ama hırsızlık ve kavgaya karışmaktan. Uyuşturucu satıcılığıyla alakası yok" dedi.
Salvini'nin "Tunuslu" olduklarını özellikle belirttiği ailenin evine baskın yapar gibi gitmesi, Tunuslu siyasetçilerden de tepki çekti.
Tunus Parlamentosu Başkan Yardımcısı Osama Sghaier, Salvini'nin yaptığını "İtalya-Tunus ilişkilerine zarar veren ırkçı ve utanç verici bir tutum" sözleriyle kınadı.
Sghaier, "Salvini sorumsuz biri, Tunuslulara karşı ilk utanç verici tutumu bu değil" dedi.
'Faşist dönemi hatırlatıyor'
Tunus'un İtalya Büyükelçisi Moez Sinaoui de, Salvini'nin davranışını "özel mülke saygısızlık teşkil eden bir provokasyon" olarak niteledi. Büyükelçi, bir senatör ve siyasi parti liderinin bir aileyi yasa dışı şekilde karalamasının "dehşet verici" olduğunu da vurguladı.
İtalyan parlamentosu mafyayla mücadele komisyonu başkanı Nicola Morra da Salvini'nin ev baskınının faşist dönemi hatırlattığı eleştirisini yaptı.
Morra, "Peşinde hayranlarıyla birlikte insanların ziline basıp herhangi bir kanıt olmadan suçlamada bulunmak faşist mangaların karanlık dönemlerini hatırlatıyor. Bu, demokrasimizin ve sivil yaşamın değerlerini baltalayan ağır bir eylem" dedi.
Sosyal medyada da Salvini'ye tepkiler yayılıyor. Salı akşamından bu yana sosyal medyada en fazla tartışılan konulardan biri Salvini'nin bu eylemi oldu.
Twitter kullanıcıları "Salvini'nin zilini çal" etiketiyle tepkilerini dile getiriyor.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Salvini'nin partisi Lig'in 49 milyon euro devlet fonunu yasa dışı şekilde parti yöneticilerinin bireysel harcamaları için kullanmasıyla ilgili mahkeme kararına atıfta bulunuyor. "Salvini'nin zilini çal" etiketiyle "Yukarı çıkabilir miyim? 49 milyon euro çaldığınız doğru mu?" gibi mesajlar yazılıyor.
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