Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

AA

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülkede Kovid-19 kaynaklı 21 ölüm gerçekleşti, 1584 yeni vaka tespit edildi.

Salgın nedeniyle vefat edenlerin sayısı 2 bin 151'e, vaka sayısı 76 bin 106'ya yükselirken iyileşenlerin sayısı ise 51 bin 807 oldu.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, salgında 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 851 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 111'e, vaka sayısı ise 65 bin 108'e yükseldi.

Hastalığı atlatanların sayısı da 397 artarak 43 bin 377'ye ulaştı.