AA

Tunus'un Kalbi Partisi'nden 11 milletvekili istifa etti



Tunus'ta 11 milletvekili Nebil el-Karvi başkanlığındaki Tunus'un Kalbi Partisi'nden ve parti grubundan istifa etti.

İstifa eden milletvekillerinden Tunus'un Kalbi Partisi'nin Meclis Grup Başkanı Hatim el-Meliki, yerel basına yaptığı açıklamada, istifaların partinin politikaları ve yönetiminden memnuniyetsizlikle alakalı olduğunu belirtti.

Tunus'un Kalbi Partisi Sözcüsü Sadık Cebnun ise istifaların nihai olmadığını, bu kararın tartışılabileceğini ifade etti.

Söz konusu milletvekilleri Meclise, "Tunus'un Kalbi Partisi Meclis grubundan istifalarının aktifleştirilmesi" talebini içeren bir yazı gönderdi.

Yazıda, istifa eden 11 milletvekilinin sadece isimleri yer alırken istifa sebeplerine yer verilmedi. Basında ise istifaların parti grubunun yanı sıra partiyi de kapsadığı bilgisi yer aldı.

Tunus'un Kalbi Partisi geçen ekim ayında gerçekleştirilen meclis seçimlerinde 38 milletvekili çıkararak Nahda Hareketi Partisi'nden sonra ikinci sıraya yerleşmişti.

İstifaların kabul edilmesi durumunda partinin meclisteki sandalye sayısı 27'ye düşmüş olacak.

,Gülşen Topçu