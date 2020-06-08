Tunus'un gözde turizm merkezinde hayat normale dönüyor

SAHİLİ - Tunus'un önemli turizm merkezlerinden Sidi Bu Said kasabasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan 3 aylık sakinliğin ardından hayat normale dönüyor.
Tunus'taki koronavirüs önlemleri kapsamında Başbakan İlyas el-Fahfah, 13 Mart'ta sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması dahil bir dizi karar açıklamıştı.
Söz konusu kararlarla hayalet kasabaya dönen Sidi Bu Said, tedbirler kapsamında ibadete kapatılan camiler, kafeler ve turistik yerlerin 4 Haziran'da açılmasıyla yeniden canlandı.
Başkent Tunus'a 20 kilometre mesafede yer alan ülkenin gözde turizm merkezi Akdeniz kıyısındaki sahil kasabasında hayat normale dönmeye başladı.
Mavi ve beyaz renklere boyalı binalarıyla ünlü kasabada, yaklaşık 3 aydır kapalı olan dükkan, lokanta ve kafeler açıldı.
Uzun süre boş kalan sokaklar, yavaş yavaş kalabalıklaşmaya, sahil kıyıları ve kafeler dolmaya başladı. Akdeniz'e karşı çayını yudumlamak isteyen vatandaşlar özellikle deniz manzaralı kafeleri tercih etti.
Eşsiz mimari dokusu ve estetiğiyle kendine hayran bırakan şirin kasabada, kaldırımlarda yürürken duyulan müzik sesleri ile seyyar satıcıların sesleri yeniden birbirine karıştı.
- Önlemler unutulmadı
Kasabada hayat normale dönerken, Kovid-19 önlemleri de unutulmadı. Esnaf, dükkanlarına önlemleri hatırlatan notlar asarken, sosyal mesafeye dikkat edilmesi mesajı veriyor.
Dükkanlara aynı anda çok fazla kişinin girmemesine dikkat edilirken, kafelerde de masalar arası mesafeye özen gösteriliyor.
Tunuslu lokanta sahibi Hatim eş-Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle ekonomik zorluklar yaşadıklarını belirterek, esnafın 3 aydır kapalı olan lokanta ve dükkanların açılmasından memnun olduğunu dile getirdi.
Hayatın normale dönmesiyle işlerin yoluna gireceğini, ekonominin yeniden canlanacağını ifade eden Şerif, müşterilerin çoğalmasıyla geçen aylarda yaşadıkları maddi zararları kapatmayı umduğunu ekledi.
Tunus Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, ülkede dört gündür yeni vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölüm gerçekleşmediğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, şu ana kadar virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 49, vaka sayısının 1087 olduğu hatırlatıldı.
Kovid-19'a yakalananlardan 982'inin yeniden sağlığına kavuştuğu Tunus'ta aktif vaka sayısı ise 56'ya düştü.
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