Tunus'un Cendube vilayetinde işçiler ve kamu çalışanları greve gitti

AA

Aralarında Bölgesel İşçi Birliği'nin de bulunduğu birçok sendika ve kuruluşun çağrısı üzerine, vilayette sağlık sektörü hariç, işçiler, kamu görevlileri ve farklı birçok sektör çalışanı bir günlük genel grev yaptı.

Öte yandan kötüleşen sosyal koşullar ve sağlık durumunu protesto etmek isteyen yüzlerce kişi Valilik binasına yürüdü.

Sosyal koşulların iyileştirilmesi için hükümeti bir an önce harekete geçmeye çağıran göstericiler, özellikle sağlık sektöründeki kötüleşen durumdan hükümet ve Cendube Valisi'nin sorumlu olduğunu belirterek, Vali'nin istifasını istedi.

- Gösteride "Vali görevi bırak" sloganları atıldı

Geçen hafta Cendube Devlet Hastanesinde asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki Doktor Bedreddin el-Alavi'nin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, "Vali görevi bırak", "Niçin her zaman sıradan vatandaş bedel öder" ve " Ey ezilenler hakkınızı talep edin" gibi sloganlar attı.

Bölgesel İşçi Birliği Sendikası Cendube Başkanı Ömer el-Gazvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cendube halkının sosyal ve sağlık koşullarının iyileştirilmesine yönelik 2015 ve 2019'daki bakanlık kararlarının uygulanmasını istediğini söyledi.

Cendube'deki hastanenin yaşama döndüren bir yer değil "ölüm hastanesi" haline geldiğini dile getiren Gazvani, "Hükümet sorumluluğunu yerine getirmekte başarısız. Özellikle Sağlık Bakanı'nın vadettiği düzenlemeleri yerine getirmesi gerekir." dedi.