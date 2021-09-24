Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Gannuşi'den "otokrasiye karşı barışçıl mücadele" çağrısı

Gannuşi, Mosaique Radyosu başta olmak üzere yerel medyada yer alan açıklamasında, "Bu (Said'in aldığı son kararlar) geriye dönmektir, 1959 anayasasına ve mutlak otokrasiye dönüştür." ifadelerini kullandı.
"Bugün mücadele etmekten başka yol yok. Biz sivil bir hareketiz ve mücadelemiz barışçıldır." diye konuşan Gannuşi, Said'in açıklamasını "demokrasi, devrim ve halk iradesine karşı tam teşekküllü bir darbe ve ülkedeki en önemli demokratik kurumların iptali" olarak değerlendirdi.
Gannuşi, "haklı diktatörlüğe direnen ve Tunus'u demokrasi yoluna döndürecek tüm barışçıl eylemlere katılmaya çağırdıklarını" kaydetti.
Anayasayı geliştirmek için parlamentoya ve geliştirilmesi gereken yönler üzerinde anlaşmak için ulusal bir diyaloğa ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Gannuşi, "2014 anayasası tüm demokratik güçler tarafından hazırlandı ve onu Tunus halkının yüzde 90'ından fazlası oyladı." şeklinde konuştu.
Tunus'ta Nahda Hareketi Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da aldığı ve tüm yetkileri elinde toplayan olağanüstü kararları "anayasal meşruiyete karşı tam bir darbe" olarak nitelendirmişti.
- Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı
Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.
Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.
Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.
Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.
Cumhurbaşkanına ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.
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