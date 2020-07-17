Tunus'taki İşkence Kurbanları Derneği Başkanı Liman'dan 15 Temmuz mesajı

AA

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde olan derneğin başkanı Liman, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimine karşı büyük Türk halkı ve hikmet sahibi yönetimiyle dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Liman açıklamasında "Yönetimi ele geçirmek için darbeler, şiddet ve anayasa dışındaki yolların kullanılmasının kati olarak karşısında olduğumu ilan ederim" ifadesine yer verdi.

15 Temmuz'da büyük-küçük, yaşlı-genç her kesimden insanların sokaklara döküldüğünü bununla tüm dünyaya bir mesaj verdiğini hatırlatan Liman o mesajın "Bizler sevgili vatanımız için, şerefimizi, değerlerimizi ve demokrasimizi savunmak için hayatımızı ortaya koyuyoruz" demek olduğunu kaydetti.

Liman, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde ekran başında yaşadığı endişe ve heyecanı bugün gibi hatırladığını, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olan Arap ve Batılı ülkelerin çoğunluğundan onay alarak yıkıcı emellerini gerçekleştirmek için ilerleyen darbecilerin gizliliklerinin sonucu olarak ortaya çıkan durumdan oldukça şaşkınlık yaşadığını vurguladı.

Liman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Allah'ın bu sevgili vatanı koruyacağı ve bu kahraman millete zafer yaşatacağı konusunda emindim. Ben Türk değilim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da değilim. Ancak bu değerli ülkeye karşı sevgimi kalbimin en derinlerinde taşıyorum. Türkiye ile ilişkilerim 1990'lara dayanıyor ki orada görmüş olduğum misafirperverliği ve konukseverliği hiçbir zaman unutmayacağım."

Liman açıklamasını "Büyük millet ve hikmetli liderlerinizle tebrik ederiz sizleri. Allah Türkiye'yi himayesiyle korusun" mesajıyla tamamladı.