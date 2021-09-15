Tunus'taki 5 siyasi parti, anayasanın askıya alınması çağrılarına karşı olduklarını ilan etti

Demokratik Akım, Afak Tunus, Tekettül, Cumhuriyet ve Emel partileri, ülkedeki tartışmalara ilişkin ortak açıklama yaptı.
Açıklamada, anayasanın askıya alınmasının mutlak olarak reddedildiği vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Kays Said'den, Tunuslulara verdiği sözü tutması ve anayasaya saygı duyacağına dair devletin başına geçtiğinde yaptığı yemine bağlı kalması istendi.
Hükümet boşluğunun sürmesinden dolayı şaşkınlık yaşandığı kaydedilen açıklamada, "yönetim ile tek başına karar alma durumunun birleştirilmesinin reddedildiği" belirtildi.
Cumhurbaşkanı Said'den isteklerin sıralandığı açıklamada, "ülkeyi iflas riskinden korumak için Tunusluların sosyal ve ekonomik beklentilerine cevap verebilecek, kamu maliyesi krizini çözebilecek güçte, etkin ve bağımsız bir başbakan atamanın zorunlu olduğu" vurgulandı.
Açıklamada, başta ifade ve seyahat hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklere karşı tekrar eden saldırıların durdurulması, sivillerin askeri yargı önüne çıkarılmaması ve medyada tek sesliliğin ortadan kaldırılması talep edildi.
Hukuk dışı davranışların derhal durdurulması talebinde bulunulan açıklamada, partilerin, ülkeye belli bir siyasi gidişatı dayatan ferdi hiçbir girişimi kabul etmeyeceği, demokratik çerçevede, kamu yönetiminde diyaloğa ve katılıma bağlı kalacağı duyuruldu.
Açıklamada, ülkedeki sivil, demokratik, sosyal ve siyasi gruplara, belirsiz durumdan çıkılması için ortak çalışma çağrısı yapıldı.
- Tunus'ta başkanlık sistemi tartışmaları
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli "Sky News Arabia" televizyonuna açıklamalarda bulunan Tunus Cumhurbaşkanı Danışmanı Velid el-Huccam, 2014'te kurulan siyasi sistemin, artık sürdürülebilir olmadığını kaydetmiş, ülkede başkanlık sistemine geçilmesi yönünde hazırlık yapıldığını paylaşmıştı.
Huccam, 2011 yılında Tunus'un, Arap Baharı sürecinde halk ayaklanmasıyla devrilen eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali dönemini hatırlatarak, "Sistem tek adam rejimi değil, başkanlık sistemi olacak. Tunus'un sıkıntısını çektiği şey, tek adam rejimiydi." ifadesini kullanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!