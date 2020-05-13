Tunus'ta üç gündür yeni Kovid-19 vakası kaydedilmedi

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatteki verilere göre, ülkede üç gündür yeni vaka tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 1032 olduğu aktarıldı.

Ülkede salgın nedeniyle yeni can kaybının da yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 45 olduğu yinelendi.

Tunus'ta ilk Kovid-19 vakası 2 Mart'ta tespit edilmişti.

Tunus hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi önlemler almıştı. Bu kapsamda 22 Mart'ta ülke genelinde genel karantina uygulaması başlatılmış, daha sonra buna ek olarak gıda ürünleri satan dükkanlar dışında tüm mağazaların, kuaför ve berberlerin kapatılması kararı alınmıştı.

Vaka sayılarında düşüşe geçilmesi üzerine Tunus'ta 4 Mayıs'tan itibaren karantina şartlarının hafifletilmesine karar verilmişti.

,Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti