Tunus'ta üç günde 100 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında salı, çarşamba ve perşembe günleri boyunca 100 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 751 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle, ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 1253'e, vaka sayısı 58 bin 29'a yükseldi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 193 kişiye virüs teşhisi konulduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 232'ye, vakaların 132 bin 343'e, iyileşenlerin 129 bin 349'a ulaştığı aktarıldı.