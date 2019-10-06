06 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tunus'ta bugün gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde sandık çıkış anketleri Nahda Hareketi'nin birinci olduğunu gösterdi. Sigma Konsey isimli kamuoyu araştırma şirketinin yayınladığı ankete göre Nahda Hareketi birinci, Tunus'un Kalbi Partisi yüzde 15,6 ile ikinci sırada geldi.
Tunus'ta seçimleri düzenleyen Yüksek Seçim Konseyi (YSK),ülke içindeki yaklaşık 7 milyon seçmenin sadece yüzde 41,32'sinin sandığa gittiğini açıkladı.
Konseyin açıkladığı rakamlara göre, 217 sandalyeli parlamentoda Nahda Hareketi 40, Tunus'un Kalbi 33, Onur Koalisyonu 18, Başbakan Yusuf Şahid liderliğindeki Yaşasın Tunus Partisi 16, Halk Hareketi Partisi 15, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali yanlısı Abir Musi liderliğindeki Özgür Anayasa Partisi 14, Demokratik Akım Partisi 14 ve bağımsız aday Ülfe Terras Rambourg tarafından kurulan Tunus Yaşamı 5 milletvekili çıkaracak.
Tunus Alternatif Partisi 3 milletvekili, Tunus'un son seçimlerini birinci sırada tamamlayan Nida Tunus ise sadece 1 milletvekili çıkartabilecek.
İKİ PARTİ DE ZAFERİNİ İLAN ETTİ
Sandıkların kapanmasından kısa bir süre sonra, tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi'nin partisi Tunus'un Kalbi ve Nahda Hareketi zaferini ilan etti.
Tunus'un Kalbi Partisi, sandıkların kapanmasından yaklaşık bir saat içinde, seçimleri birinci sırada tamamladıklarını öne sürdü. Partinin açıklamasında sonuçların nasıl elde edildiğine ilişkin bir detay verilmedi.
Nahda Hareketi de benzer şekilde, ilk sonuçlara göre, hareketin parlamento seçimlerinde lider olduğunu açıkladı. Hareketin Sözcüsü İmad el-Hmiri, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, "sandık çıkış anketleri ve hareketin sandık müşahitlerinden topladığı sonuçlara göre partilerinin önde gittiğini" söyledi.
İki partinin genel merkezinde de destekçileri kutlama yapmaya başladı. Hmiri, nihai sonuçların YSK tarafından açıklanacağını vurguladı.
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