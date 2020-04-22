Tunus'ta Kovid-19 karantinaları için tahsis edilen yerler protesto edildi

AA

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, belediye binası önünde toplanan göstericiler, Kovid-19 teşhisi konan yakınlarının, otel yerine elverişsiz yurtlarda karantinaya alınmasını protesto etti ve kaldıkları yerlerin değiştirilmesini istedi. Emniyet güçleri, göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak göstericileri dağıttı.

Tunus Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede Kovid-19 vakasının en fazla görüldüğü yerlerden biri olan Kala köyünde yaşayanların, yakınlarının Suse kentindeki bir otele nakledilmesi planlanırken buradaki bir yurda yerleştirilmesine tepki gösterdiği belirtildi.

Resmi makamlardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

- Vaka sayısı arttı

Tunus Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 878 kişiye daha Kovid-19 testi yapıldığını, bunlardan 17'sinin pozitif çıkmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 901'e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada şu ana kadar ülke genelinde yapılan test sayısının 18 bin 165'e ulaştığı kaydedildi.

Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı en son 38 olarak açıklanmıştı.