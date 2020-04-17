Tunus'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

AA

Tunus'ta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülkede 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 37'ye çıktığını bildiren Bakanlık, toplam vaka sayısını da 822 olarak açıkladı.

Umman Sağlık Bakanlığı da ülkede 50 kişinin daha virüse yakalandığını ve vaka sayısının 1069'a yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık, virüse yakalananlardan 24'ünün ülkede ikamet eden yabancı işçiler olduğunu belirtti.

,Hamdi Yıldız,Yosra Ouanes,Adel Abdelrheem Humaida Elfadol