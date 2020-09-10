Tunus'ta koronavirüsle duran piyasaya Facebook'tan üzüm ticaretiyle can verdi

Muhasebe ve işletme yönetimi mezunu olan ve ulusal-uluslararası kurumlara danışmanlık yapan 33 yaşındaki Trablusi, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonrası üzüm yetiştiriciliği ve ticaretine yöneldi.Daha önce bir süre de cumhurbaşkanlığında çalışan Trablusi, iki kardeşiyle tarıma ve toprağa dönüş hikayesini AA muhabirine anlattı.Baba toprağı Testur bölgesinde kardeşleriyle yaptıkları kapsamlı bir araştırmanın ardından üzüm yetiştirmeye karar verdiklerini belirten Trablusi, "Bu alanda uzman kişilere sorduk ve bize toprağın verimli olduğunu, iyi bir ürün vereceğini söylediler." dedi.Üzüm bağının yanı sıra şeftali ve nar yetiştirdiği iki bahçesi daha olduğunu belirten Trablusi, on akrabasının da bağ ve bahçelerinde çalıştığını, bu sayede onlara da maddi bir kazanç kapısı açıldığını söyledi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina süreci nedeniyle ürünlerini sosyal medya hesabı Facebook üzerinden satmaya başladığını ifade eden Trablusi, bu kanal üzerinden tüketiciyle doğrudan bir iletişim kurduğunu hem kendisinin hem de tüketicinin bu durumdan istifade ederek kar sağladığını anlattı.Tunuslu genç, tüketiciye doğrudan satış yaptığı için ürünlerini piyasadaki fiyatların altında uygun bir karşılığa satabildiğini, alıcıların da düşük fiyatlar nedeniyle rağbetinin arttığını söyleyerek, ürünlerini ayrıca kargo yoluyla müşterilerinin evlerine gönderdiğini, karantina sürecinde de bunun iyi bir tercih olduğunu aktardı.Trablus, "Siparişler sürekli artıyor. Kendime, kardeşlerime ve birlikte çalıştığım insanalara güveniyorum." dedi.- Ticari başarısıyla genç çiftçilere ışık olduBaşarıya giden yolda yaptıklarını anlattığı bir çalışma hazırladığını, bu çalışmanın genç kuşaklara ışık tutmasını istediğini dile getiren Trablusi, deneyimlerinden istifade etmeleri için genç çiftçileri eğitmeye ve yönlendirmeye hazır olduğunu ifade etti.Trablusi, şunları kaydetti:"Aracı olmadığı için tüketiciye düşük fiyata teslim edilen her siparişle mutluluğum daha da arttı. Yıllarca süren yorgunluğun ardından üzümlere dokunduğumda büyük bir sevinç hissediyorum."
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