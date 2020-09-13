Tunus'ta İsrail-Bahreyn normalleşmesine tepkiler

Parlamentoda Halk Hareketi'nden milletvekili Halid el-Kireyşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bahreyn ile Siyonist oluşum arasında yapılan normalleşme anlaşmasını en sert bir şekilde kınıyoruz ve bunu asil Filistin halkının hakkını gasp olarak kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Tunus'un Kalbi Partisi Sözcüsü Sadık Cebnun, partisinin Filistin halkının haklarının pazarlık unsuru olmadığı ve zaman aşımıyla ortadan kalkmayacağı düşüncesinde olduğunu söyledi.
Cebnun, söz konusu anlaşmaların Filistin halkının haklarını ortadan kaldırmayacağını, Arap dünyasındaki siyasi gelişmeler ne olursa olsun, halkın geleceğini belirleme ve devletini kurma hakkının hiçbir zaman düşmeyeceğini vurguladı.
Demokratik Akım Partisi'nden Munire el-Ayyari ise "Normalleşmeyi desteklemiyoruz, Filistin davasını kayıtsız şartsız ve mutlak surette destekliyoruz" dedi.
Ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından Tunus İnsan Haklarını Koruma Birliği de anlaşmayı kınayanlar arasında yer aldı. Örgütün Başkanı Cemal Muslim, Bahreyn'in kararını kınayarak, bunun Filistin davasına tehlikeli yansımaları olacağı konusunda uyardı.
Muslim, Tunus hükümetinden konuya ilişkin aldığı tavır konusunda açıklama yapmasını istedi.
Tunus Gazeteciler Cemiyeti de konu hakkında yaptığı açıklamada gelişmeyi kınadı ve olayı korkakça bir tavır olarak niteledi. Sendika, anlaşmanın Filistin halkına daha fazla zulmetmesi için Siyonizme beyaz bir çek vermek anlamına geldiğini vurguladı.
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