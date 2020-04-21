Tunus'ta geneleksel Yahudi ibadetine koronavirüs engeli

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya genelinde Koronavirüsün yayılmasını önlemek için cemaatle yapılan ibadetler askıya alındı ve birçok ibadethane kapatıldı.
Tunus'ta her yıl geleneksel olarak Yahudileri bir araya getiren Lag BaOmer Bayramı'nı Organizasyon Komitesi Üyesi Hudeyr Hanne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 7-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan ziyaretlerin iptal edildiğini paylaştı.
- Yahudilerin geleneksel ibadeti
Tunus'un güneydoğusunda Cerbe Adası'ndaki sembolik Garibe Sinagogu'nun Kudüs'ün M.Ö. 597 ile 586 yılları arasında Babil Kralı II. Nebukadnezar tarafından iki kez işgale uğramasının ardından bazı Yahudi ailelerin göç etmesiyle kurulduğuna inanılıyor.
Her yıl düzenlenen Garibe ayininin birinci gününde Yahudiler sinagog ziyaretinin ardından dua okuması için hahambaşının yanına gidiyor.
Kadınların daha yoğun katılım gösterdiği Garibe ayinlerinde en dikkat çeken ritüellerden biri üzerine dilekler yazılan yumurtaların mabetteki mağaraya bırakılması. Ziyaretçiler önce mabette mum yakıyor ardından yumurtaları kutsal olarak kabul ettikleri mağaraya bırakıyor.
Garibe ayinlerine katılanlar ikinci günde ise sembolik olarak bir fener maketini çeşitli şekilde süslüyor ve mabedin çevresinde kortej halinde yürüyüş yapıyor. Dini içeriğinin yanında, müzik eşliğinde kültürel etkinliklerin de yapıldığı Garibe ayininde son olarak bu maket açık artırmayla satılıyor. Elde edilen gelir de sinagogun giderlerine tahsis ediliyor.
Lag BaOmer Bayramı, Hamursuz (Pesah) ile Şavuot bayramları arasındaki 49 günün 33. gününde mateme son verildiği, düğün ve şenlik gibi kutlamaların yapıldığı bayram olarak biliniyor.
- Cerbe Adası
Yunan, Roma gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, yüz ölçümü yaklaşık 500 kilometrekare olan Cerbe Adası'nda, Afrika'nın en eski sinagogunun yanında 366 cami ve mescit yer alıyor.
Müslümanlar ve Yahudiler tarafından çeşitli isimlerle anılan ada, "Camiler Adası", "Havra Adası", "Garibe Adası" diye de biliniyor. Çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan adada, denizden gelecek tehlikelere karşı Müslümanlar tarafından yer altında inşa edilen mescitler ve tarihi kuleler bulunuyor.
Nüfusu yaklaşık 160 bin olan adanın çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor. Cerbe'deki yerli halk Yahudi nüfusunun bin 500 civarında olduğunu belirtiyor.
,Enes Canlı
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