Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tunus seçim komisyonu, anayasa hukuku profesörü Kais Sayed ve tutuklu medya patronu Nabil Karvi'nin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en fazla oyu alarak ikinci tura kaldığını açıkladı.
Uzun süredir siyasette olan partilerin dışında aday olan bu iki ismin ikinci tura kalması, Tunus siyasetinde büyük bir değişime işaret ediyor.
Bağımsız aday Sayed oyların yüzde 18.4'ünü alırken, Karvi yüzde 15.6'sını aldı. Aralarında mevcut başbakan ve eski başbakanlarla bakanların da bulunduğu diğer 24 aday arasından 3. olan isim ise, yüzde 12.9 oyla, 2010'daki ayaklanmalar sonrasında iktidara gelen Ennahda hareketinin adayı Abdülfettah Mouru oldu.
Sayed, "Tunuslular bugün Tunus tarihinde yeni ve parlak bir sayfa açtı. Ben bağımsızım ancak yeni bir tunus inşa etmek için herkesle çalışmaya hazırım" dedi.
Cezaevinde olan Karvi'nin ofisinden henüz bir açıklama yapılmadı.
56 yaşındaki Karvi, kurduğu bir yardım derneği üzerinden vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçları işlediği gerekçesiyle yaklaşık bir aydır cezaevinde. Suçlamaları reddeden medya patronu, yoksulluğa dikkat çekmek ve çözüm bulmak için yardım derneğini kurduğunu söylüyor. Seçim kampanyasını da yoksulluk söylemine vurgu yaparak sürdürdü.
Tunus'ta cumhurbaşkanları savunma, dışişleri ve ulusal güvenlik gibi kritik konularda söz sahibi. Başbakan ise iç politikayı ilgilendiren diğer konulardan sorumlu.
Ülkede 6 Ekim'de parlamento seçimleri yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Ancak ilk tura yönelik itirazların sonuçlanmasının ardından, ekim ayı ortasında yapılması bekleniyor.
2010'da ülkede başlayan ve "Arap Baharı" olarak adlandırılan ayaklanmalar sonrasında, Cumhurbaşkanı Bin Ali devrilmiş ve yapılan ilk demokratik seçimlerde Beji Said Essebsi galip gelerek 2014'te göreve gelmişti.
Temmuz ayında 92 yaşındaki Essebsi'nin hayatını kaybetmesi sonrasında ülke, Pazar günü yeniden seçime gitti.
2010'da Tunus'ta başlayıp diğer Kuzey Afrika ve ardından Ortadoğu ülkelerine yayılan ayaklanmalar, birçok ülkede darbelerle sonuçlandı ya da hâlâ süren iç savaşlara evrildi. Ancak Tunus, ciddi sorunlarla baş etmeye devam etse de, demokratik seçimlere giden ve hatta adayların canlı yayında tartıştığı tek ülke oldu.
2018'de ülkedeki ekonomik kriz, protesto gösterilerine yol açtı. Hükümetin kemer sıkma önlemlerine karşı bütün ülkede haftalar süren gösteriler düzenlenmişti.
İşsizlik, arka arkaya cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine giden Tunus'taki başlıca sorunlardan biri.
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