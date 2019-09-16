16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tunus'ta adayların partileri, seçim ofislerinden yapılan gayri resmi açıklamalar ve sandık çıkış anketlerine göre, anayasa profesörü Kays Said, tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi, Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro ve eski Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi olmak üzere, cumhurbaşkanı seçiminde dört aday öne çıkıyor.
Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verme işlemi yerel saatle 18:00'da tamamlandı. Adayların partileri, seçim ofislerinden yapılan gayri resmi açıklamalar ve sandık çıkış anketlerine göre, anayasa profesörü Kays Said, tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi'nin adayı Karvi, Nahda Hareketi'nin adayı ve aynı zamanda Meclis Başkan Vekili Moro ve Nida Tunus Partisi'nin adayı eski Tunus Savunma Bakanı ez-Zubeydi'nin, ikinci tura çıkması bekleniyor.
"İKİNCİ TURA KALDIK"
Tunus'ta kamuoyu araştırma şirketi Sigma Konsey, yaptığı sandık çıkış anketlerine göre, Kays Said'in ikinci tura kalacağını açıkladı. Karvi'nin kampanya ekibinden isminin gizli kalmasını isteyen bir üye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ellerindeki sonuçlara göre adayları Nebil Karvi'nin ikinci tura kalmayı başardığını" öne sürdü.
Buna karşın Nahda Hareketi, "sandık sonuç anketi" olarak ilan edilen sonuçları reddettiğini duyurdu.
ESKİ CUMHURBAŞKANI YENİLGİYİ KABUL ETTİ
Bununla birlikte, cumhurbaşkanı adaylarından eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ilk sonuçlara göre, ikinci tur şansının kalmadığını ve "seçmenleri ikna etmekteki başarısızlığa ilişkin tüm sorumluluğun kendinde olduğunu" belirtti.
Tunus'ta cumhurbaşkanını seçmek için oy verme işlemleri yerel saatle 08.00'de başladı. 7 milyon 155 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 13 bin sandıkta oy verme işlemi 18.00'de sona erdi.
KATILIM ORANI %45,02
Tunus Yüksek Seçim Konseyi, sandıklar kapandıktan sonra yaptığı basın toplantısında, yurt içindeki katılım oranını %45,02; yurt dışında ise %19,7 olarak açıkladı.
Oy verme işlemlerinin yapıldığı merkezlerde, özellikle gençlerin seçime yeterince ilgi göstermediği görülmüştü.
Ülke içinde ve dışındaki 33 seçim bölgesinde yapılan seçimde 24 aday yarıştı.
Bugünkü seçimde adaylardan hiçbiri %50'den fazla oy alamazsa ikinci tura gidilecek.
Aday sayısının çok olması nedeniyle, seçimlerin ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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